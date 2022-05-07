كلوب: لم نكن محظوظين وخطة توتنهام نجحت أمامنا

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تعادل فريقه أمام توتنهام بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم السبت على ملعب الأنفيلد لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب في تصريحات عقب نهاية المباراة على أن الفريق لم يكن محظوظا والليفر افتقد الدقة بما يكفي بعض الأحيان، مشيرا أن ليفربول كان من الممكن أن يكون أفضل قليلا في المباراة لكن في النهاية كانت مباراة صعبة.

وأضاف:" نجحت طريقة لعب توتنهام في هذه المباراة لكنهم ما زالوا في المرتبة الخامسة ونجحوا في تحقيق ما أرادوه في المباراة".

وأتم:" كان من الواضح دائمًا أن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث، هناك مباريات سنلعبها وعلينا فقط الاستمرار".

وسجل الكوري الجنوبي هيون مين سون الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 56، ونجح لويس دياز في تحقيق هدف التعادل لليفر في الدقيقة 74، ليرفع ليفربول رصيده للنقطة 83 في المركز الأول بنفس نقاط مانشستر سيتي الذي لديه مباراة أمام نيوكاسل يونايتد، فيما رفع توتنهام رصيده للنقطة 62 في المركز الخامس.