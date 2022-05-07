النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل والد لابنته بالزاوية الحمراء

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طالبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي، بسرعة إعداد تقرير الطب الشرعي، في واقعة قتل أب لطفلته في منطقة الزاوية الحمراء.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا يفيد بمقتل طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات على يد والدها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان على علاقة بوالدة الطفلة رغم انفصالهم منذ حوالى 4 سنوات وزواج الأم من شخص آخر.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنكر نسب الطفلة له وعليه أقدم على قتلها بعد أن عذبها طوال السنوات التي قضتها في منزله.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، ومثل الجريمة.