الغرف التجارية: المفروض مفيش زيادة في أسعار السلع والرقابة هي الضمان

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه لا زيادة في أسعار السلع، معقبًا: «قولًا واحدًا المفروض مفيش زيادة بعد رفع سعر السولار»- بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أنه تم عقد اجتماع بين اتحاد الغرف والحكومة والجمعية التعاونية للنقل البري وممثلي النفل البري، موضحًا أنه تم التوصل إلى كل زيادة واحد بالمائة في أسعار الوقود تشكل 0,3 % في تكلفة النقل.

وذكر أن هناك أسطولين من الشحن البري بمصر، 20% منها تعمل بالسولار وبطبيعة الحال ستتأثر بزيادة سعره، و80% لن تتأثر بالزيادة، مؤكدًا أن أثر ارتفاع تكلفة السلعة، يعتمد على المسافات ووزن السلع ويتراوح بين 2 إلى 5 %.

وأشار إلى أن نسبة زيادة ستكون 0,2%، وتم التواصل مع كبار المنتجين حول إمكانية تحمل هذه النسبة الضئيلة في الزيادة، مُبينًا أن الجميع أكد قدرته على تحمل هذه الزيادة.

ولفت إلى أن الرقابة هي الآلية الأساسية لضمان عدم رفع أسعار السلع، مضيفًا أن لا يوجد أي سبب لزيادة الأسعار بسبب تغير سعر السولار، لأن نصيب السلعة من النقل لا يشكل شيء، مع العلم بأن سعر المازوت المورد للصناعات الغذائية لن يتغير.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.