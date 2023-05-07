ضبط محاولة تهريب سبائك ذهبية في مطار سوهاج

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تمكنت إدارة الجمارك بمطار سوهاج الدولى، من ضبط محاولة تهريب 2 سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، وفقا لبيان مصلحة الجمارك.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه مأمور تفتيش الركاب ومأمور مكافحة التهرب الجمركي في راكب مصرى الجنسية نظرا لارتباكه.

وتم عرض الراكب على جهاز فحص الأفراد بمعرفة السيد عياد رئيس قسم الفحص تحت إشراف حسن علي أبوكريشة مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات أسفل منطقة البطن .

وبعد تفتيش الراكب ذاتيا فتم العثور على 2 سبيكة وزن كل واحدة 250 جراما بإجمالي وزن 500 جرام مخبأة على جسده داخل حزام أسفل ملابسه الداخلية.

وتم تكليف مأمور جمارك اخر بتفتيش أمتعة الراكب لم يتم العثور على شي.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2023.