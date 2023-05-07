شدد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على ضرورة الأخذ بتقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية الاقتصادية، على محمل الجد وعدم الإقلال من أهميتها، وذلك على خلفية تخفيض وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر من «B +» إلى «B» وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وتابع خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس مساء السبت: «في كافة الأحوال خبر ليس بالجيد ومقلق»، موضحا أن تقارير وكالات التصنيف تعد من أهم المراجع التي يستند إليها المستثمرون الأجانب ولا سيما المؤسسات الاقتصادية، فضلا عن تأثيره المباشر بشأن قدرة مصر على الاستدانة من الخارج.

وأشار إلى إصدار تقارير وكالات التصنيف الائتماني بشكل ربع سنوي، مضيفا: «لازم نستوعبه ونتعامل معه ولا ننكره أو نوجه في حقه الاتهامات»، موضحا أن التقرير يضع مصر في مرتبة أدنى، بشأن جذب الاستثمارات الخارجية وكذلك قدرة الدولة على سداد التزاماتها الدولية.

ولفت إلى إغفال التقرير استعراض مؤشرات التضخم الداخلي والشأن الاقتصادي الداخلي، مشير إلى استهدافه الأسواق الخارجية وتحديد وضع الاقتصادي المصري في مقابل الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن رد وزارة المالية على التقرير كان رد سريعا وشجاعا وفنيا للغاية استعرض أرقام ومؤشرات أخرى هامة -لكنه لم يرد على صلب الموضوع- بشأن كيفية معالجة الدين الخارجي وتحرير سعر الصرف وسبل جذب الاستثمارات، مضيفا: «الرد لا يخاطب هذه المسائل.. ولا يخاطب حتى الشارع المصري».