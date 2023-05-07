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هنأ سرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان فريقه السابق ريال مدريد بحصد لقب كأس ملك إسبانيا للمرة ال20 في تاريخه بعد الفوز على أوساسونا (2-1).

ونشر قائد الريال السابق تغريدة على شبكة "تويتر" ذكر فيها "تهانينا لريال مدريد على اللقب ال20 في كأس الملك. إنها ذكريات لا تمحى".

وأرفق راموس التعليق بصورة لكأس البطولة المكسورة التي أفلتها خلال احتفالات الفريق باللقب ال18، عام 2011، حيث سقطت أمام الحافلة التي دهستها قبل أن تتوقف.

وكان الريال قد توج باللقب وقتها على حساب برشلونة بنتيجة (1-0).

يذكر أن راموس، الذي لعب في صفوف الريال بين عامي 2005 و2021، فاز بكأس الملك مرتين في 2011 و2014.