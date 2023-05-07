محافظ الإسكندرية يوجه بغلق منشأة مخالفة لإجراءات الحماية المدنية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بغلق وتشميع منشأة بمنطقة سموحة التابعة لحي شرق، لعدم اتباعها إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية، مما يعرض الرواد والعاملين بها للخطر، بالإضافة إلى عدم التزام العاملين بها بالإجراءات الوقائية، وتزايد شكاوى المواطنين الواردة من المنشأة، فضلًا عن عدم وجود رخصة للمنشأة.

من جانبه أغلق الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، وشمع المطعم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

كما تم توجيه المفتشين بالمرور على المنشآت بنطاق جميع الأحياء، ومراجعة توفر إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية بالمنشآت.

من جهته أكد عبد الرازق، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جاهزة لاستقبال كل شكاوى واستفسارات المواطنين.