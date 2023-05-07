قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إن هناك تلبية من الدولة في ملف الجماهير والحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في المباريات.

وتابع فاروق في تصريحات تليفزيونية: "سوف نطلب السعة الكاملة في مباراة الترجي التونسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "مجلس الإدارة يعمل ككتلة واحدة، ونطالب الجماهير بمساعدتنا والابتعاد عن الأمور المخالفة مثل الشماريخ والسباب وغيرها".

واستطرد العامري فاروق: "على الجميع مساندتنا من الجماهير والالتزام حتى لا نعود خطوات للوراء، ومن يملك التذكرة للمباراة يذهب ومن لا يملك لا يُسبب أزمة وينتظر مباريات أخرى، ونحذر من وجود المندسين في وسط الجماهير".

وقال نائب رئيس الأهلي: "في حال وجود أزمة الجميع يطالب بحلها في الحال وهذا غير صحيح، هناك جهود تضافر من أجل الحفاظ على الجميع، والأهلي لن يترك فرد واحد من جماهيره في أزمة ولا بد من وجود ثقة في مجلس الإدارة".

وأكمل: "هناك بعض المطالبات من الجماهير بمقاطعة المباريات والفريق في المباريات بسبب ما حدث في مباراة الرجاء المغربي، وهذا ليس حل على الاطلاق بل يؤثر على اللاعبين والفريق".

واختتم: "محمود الخطيب بحالة جيدة ويتواجد في النادي بشكل طبيعي ويباشر عمله وغيابه عن السوبر لدراسة الملفات الأخرى".