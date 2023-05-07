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الأهلي: لا تعليق على شكاوى مسؤولي بيراميدز

محمود باهي
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 5:00 م

رفض العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التعليق على تصريحات مسئولي بيراميدز حول مستوى التحكيم في لقاء كأس السوبر.

الأهلي حقق السوبر المصري بالفوز على بيراميدز 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية «أبو ظبي».

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «من حق كل مسؤول أن يرى موقفه من المشاركة في المباراة من عدمها، هذا حق أصيل لكل مسؤول».

وأضاف: «الأهلي يلعب من أجل التتويج بالبطولة أيا كان المنافس، هو لقب وبطولة ونحترم المنافس مهما كان اسمه في النهاية».

وتابع: «لا يمكن التعليق على تصريحات مسئولي بيراميدز، المباراة كانت قوية وبها ندية وفرص للفريقين، ومحمد الشناوي كان متألق وتصدى لفرصتين أو ثلاثة لبيراميدز، والأهلي كان له العديد من الفرص».

وأتم: «مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة كانت قوية وجيدة، واجهنا منافس لديه فرص للتسجيل مثلنا، نعمة من ربنا وجود الجمهور في الاستاد، مع جهاز فني بيدرس المنافس جيدا، نجحنا في الفوز».


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