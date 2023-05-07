الأهلي: لا تعليق على شكاوى مسؤولي بيراميدز

رفض العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التعليق على تصريحات مسئولي بيراميدز حول مستوى التحكيم في لقاء كأس السوبر.

الأهلي حقق السوبر المصري بالفوز على بيراميدز 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية «أبو ظبي».

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «من حق كل مسؤول أن يرى موقفه من المشاركة في المباراة من عدمها، هذا حق أصيل لكل مسؤول».

وأضاف: «الأهلي يلعب من أجل التتويج بالبطولة أيا كان المنافس، هو لقب وبطولة ونحترم المنافس مهما كان اسمه في النهاية».

وتابع: «لا يمكن التعليق على تصريحات مسئولي بيراميدز، المباراة كانت قوية وبها ندية وفرص للفريقين، ومحمد الشناوي كان متألق وتصدى لفرصتين أو ثلاثة لبيراميدز، والأهلي كان له العديد من الفرص».

وأتم: «مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة كانت قوية وجيدة، واجهنا منافس لديه فرص للتسجيل مثلنا، نعمة من ربنا وجود الجمهور في الاستاد، مع جهاز فني بيدرس المنافس جيدا، نجحنا في الفوز».