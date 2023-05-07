أبدى الإعلامي أحمد موسى، سعادته بفوز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الغريم الأزلي نادي الزمالك، بعد أقل من يومين من تتويج المارد الأحمر ببطولة السوبر المصري بكرة القدم.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "مينفعش كل يوم يبقى فيه سوبر.. خلاص زهقنا وعاوزين نغير".

ووجه رسالة مداعبة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قائلا: "كفاية سوبر يا كابتن.. عاوزين حاجات تانية.. كل يوم سوبر سوبر، كده كتير".

وأشار إلى تأهل الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد هذا التتويج، وتابع: "في كرة القدم الأهلي بيروح كأس العالم للأندية وفي كرة اليد رايح كأس العالم للأندية"، لافتا إلى أن نادي الزمالك لديه لاعبين متميزين في كرة اليد.

وأكّد أن القوام الأساسي لمنتخب مصر في كرة اليد من لاعبي الأهلي والزمالك، مشيدا كذلك بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين لاعبي الفريقين.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27–24 ، في البطولة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وصعد الأهلي بشكل رسمي إلى بطولة السوبر جلوب لكرة اليد "بطولة كأس العالم للأندية"، عقب تتويجه بكأس السوبر الإفريقي.