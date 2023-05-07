يرى جيمي ريدناب، لاعب منتخب إنجلترا السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، من الطراز العالمي مثل ليونيل ميسي، ولم يتأثر مستواه رغم تغير طريقة لعب الريدز.

قاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز غال على برينتفورد بهدف دون رد، سجله النجم المصري، ليواصل الريدز مطارد مانشستر يونايتد على صراع المربع الذهبي في البريميرليج، إلى جانب تحقيق الدولي المصري عدة أرقام قياسية ومواصلة تسجيل اسمه في سجلات ناديه التاريخية.

قال جيمي ريدناب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية:" صلاح لاعب رائع، يقوم بواجباته الدفاعية، رغم أن طريقة لعب ليفربول مختلفة هذا الموسم، لكنها لم تؤثر على مستواه".

أضاف:" صلاح لاعب من الطراز العالمي، مثل ميسي، رغم أنه يلعب على الجناح الأيمن لكنه رائع بالقدم اليسرى، وهناك العديد من الأجنحة يفعلون ذلك بالفعل، لكن محمد صلاح أفضلهم".

أوضح:" بإمكان صلاح اللعب بقدمه اليسرى واليمنى، سجل العديد من الأهداف، معظم اللاعبين يذهبون إلى منطقة الجزاء ثم يفكرون، لكن صلاح يفكر قبل أن تصله الكرة، ويختار الحل الأمثل".

أشار:" أراهن على تخطي صلاح الـ20 هدفًا مثل المواسم الماضية، إنه عبقري في استغلال إمكانياته وسرعته".

أتم:" صلاح ليس ضمن الأفضل في الدوري الإنجليزي فقط منذ انضمامه إلى ليفربول، لكنه من أفضل اللاعبين في العالم، ويحافظ على مستواه منذ 6 سنوات".