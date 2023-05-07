مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ستراسبورج

أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لنانت، تشكيل فريقه لمباراة ستراسبورج، اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي ستراسبورج في المركز الـ16 ولديه نفس عدد النقاط الـ32.

وشهد تشكيل نانت تواجد النجم المصري مصطفى محمد، ضمن اختيارات كومبارية الأساسية للمباراة، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه النجم الشاب مع فريقه مؤخرا.

وكانت تقارير صحفية تركية قد أفادت أن جالاتا سراي قد رفض العرض الذي تقدم به نانت لشراء مصطفى محمد بصفة نهائية والبالغ 3.5 مليون يورو، ويتمسك بوجود المهاجم الشاب ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي: