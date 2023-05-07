ماكرون يعرب عن شكره للفرنسيين على ثقتهم به طوال الـ6 سنوات الماضية

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد على حسابه الرسمي تويتر، معربا عن شكره للمواطنين الفرنسيين الذين وثقوا به خلال السنوات الماضية وذلك بمناسبة مرور 6 أعوام على انتخابه رئيسا لفرنسا.

وكتب ماكرون في رسالته للاحتفال بالذكرى السادسة لانتخابه في مايو 2017، "شكرا لجميع مواطنينا الذين وثقوا بي للمرة الأولى قبل 6 أعوام".

وأضاف "منذ اللحظة الأولى من هذه السنوات الست ، وأنا أحاول ، بمسؤوليتي وفي المنصب الذي وكل إلي، أن أعمل لخدمة جميع الفرنسيين وأطفالنا والمصلحة العامة للبلاد".

وتأتي هذه الرسالة بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ست سنوات على انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة في عام 2017، والذكرى الأولى لتنصيبه رئيسا لفرنسا في عام 2022.