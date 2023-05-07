أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاؤله إزاء انتهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة قبل نهاية العام الجاري، معقبا: «قبل 2023 ما ينتهي إن شاء الله نكون خرجنا من الأزمة الاقتصادية بإذن الله».

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد» مساء السبت، إلى إدراك الحكومة تأثير الوضع الاقتصادي عن كثب، لا سيما بشأن تفاقم ارتفاع الأسعار وتأثير التضخم على مستوى معيشة المواطنين بالسلب وخلق وضع غير جيد للأسرة المصرية.

وتابع: «نحن مدركون الأزمات ولأجل هذا نحاول بكل الوسائل الممكنة أن نخفف من آثارها الاجتماعية قدر الممكن إلى حين الخروج منها.. وإن شاء الله نخرج منها أقوياء ونقدر نتعافى ونعوض المواطنين عن الأثر السلبي لهذه الأزمة».

وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي؛ بضرورة زيادة برامج الحماية الاجتماعية بشكل أكبر هذا العام، متابعا: «الباب الرابع في الموازنة بشأن الدعم والمنح والحماية الاجتماعية زاد بنسبة 50 % عن موازنة العام المالي السابق».

ونفى من جانبه مطالبات صندوق النقد برفع إجراءات الحماية الاجتماعية والدعم الموجه للمواطن، قائلا: «صندوق النقد له ما له وعليه ما عليه، وهو مؤسسة دولية ذات ثقل ووزن، لكن الصندوق غير من فكره بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية قياسا بما كان عليه الوضع في السابق».

ونوه إلى توجيه صندوق النقد ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي؛ بضرره توجيه إجراءات الحماية الاجتماعية والدعم لمستحقيها -وليس الغني والفقير على حد سواء- مشيرا إلى موافقة الصندوق على استمرار دعم رغيف الخبز والبطاقات التموينية والمعاشات شريطة وصول الدعم إلى مستحقيه.