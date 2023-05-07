 سفير بريطانيا بالقاهرة: 20 مليار دولار استثماراتنا في مصر بعدد يتجاوز 1500 شركة - بوابة الشروق
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سفير بريطانيا بالقاهرة: 20 مليار دولار استثماراتنا في مصر بعدد يتجاوز 1500 شركة

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 7:51 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 7:51 م

قال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، إن حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، سجل نحو 20 مليار دولار بعدد يتجاوز 1500 شركة في قطاعات مختلفة.

وأوضح السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، على هامش مشاركته في مؤتمر إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي من 2022-2027، أن مصر لديها فرص واعدة أمام الشركات البريطانية لضخ استثمارات بسبب موقعها الاستراتيجي وقناة السويس وإنتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وحول تأثير انخفاض سعر الجنيه والتضخم على الاستثمارات البريطانية، دعا بايلي إلى ضرورة التقدم للأمام في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي من خلال وضع سياسات اقتصادية وقوانين واضحة توفر للمستثمر تحقيق ربحية لاستثماراته في مصر دون قلق من التضخم وسعر الصرف.

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