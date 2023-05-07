 مودريتش يحسم موقفه من المشاركة أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال - بوابة الشروق
الأحد 7 مايو 2023 10:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مودريتش يحسم موقفه من المشاركة أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 10:42 ص

حسم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد، موقفه من المشاركة أمام مانشستر سيتي بذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إنه سيكون جاهزا بنسبة 100% لخوض مباراة الذهاب أمام المان سيتي المقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

وبشأن استمراره مع النادي الملكي، أضاف الكرواتي أنه سيرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة لكن الفكرة الأساسية هي الاستمرار في مدريد.

وكان لوكا مودريتش قد تعرض للإصابة في أوتار الركبة اليسرى يوم 28 من أبريل الماضي.

ويستعد النادي الملكي لمباراة مانشستر سيتي والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم على ملعب سانتياجو بيرنابيو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك