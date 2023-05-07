مودريتش يحسم موقفه من المشاركة أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد، موقفه من المشاركة أمام مانشستر سيتي بذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إنه سيكون جاهزا بنسبة 100% لخوض مباراة الذهاب أمام المان سيتي المقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

وبشأن استمراره مع النادي الملكي، أضاف الكرواتي أنه سيرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة لكن الفكرة الأساسية هي الاستمرار في مدريد.

وكان لوكا مودريتش قد تعرض للإصابة في أوتار الركبة اليسرى يوم 28 من أبريل الماضي.

ويستعد النادي الملكي لمباراة مانشستر سيتي والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم على ملعب سانتياجو بيرنابيو.