أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1429 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزاً بحثيًا ومدينة طبية متكاملة من أعمال المنفعة العامة.

وبناء عليه نص القرار على نزع ملكية قطعة أرض فضاء كائنة خلف المعهد تبلغ مساحتها 17 ألفا و700 متر مربع والمملوكة لأحد المواطنين، لاستخدامها في التوسعات اللازمة لتطويره.

وقالت وزارة الصحة بشأن المشروع إنه تبين لها أن مشروع تطوير المعهد يستلزم ضم قطع الأراضي الفضاء الكائنة خلفه للتوسعات اللازمة لتطويره، مؤكدة أنه بدون ضم تلك الأراضى لن يتم تنفيذ مشروع التطوير على الوجه الأمثل وهو ما يستلزم نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

وأضافت الوزارة أنه وبناء عليه فقد تم السير فى الإجراءات اللازمة لذلك حيث انتهت مديرية المساحة بالقاهرة من إعداد كشف المالك الظاهرين والخريطة المساحية لكامل المشروع بما فيه الجزء المطلوب إضافته.

كما أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية قطعة الأرض الفضاء خلف مبنى معهد ناصر ومساحتها 17 ألفا و700 متر مربع تقريبا بمبلغ 190 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع ياتي في إطار مـا نص عليه الدستور فى المادة 18 منه من أن لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وأن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

كما يأتي تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم نحـو تطـوير معهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة.