الفلبين تعلن عن تعيينات جديدة بالقصر الرئاسي

أعلن مكتب الاتصالات الرئاسية في الفلبين، اليوم الأحد، عن 15 تعيينا جديدا في القصر الرئاسي، صارت هذه التعيينات رسمية في 28 أبريل الماضي، بما في ذلك تعيين انتوني الكانتارا، مبعوثا خاصا حول الجريمة العابرة للحدود.

يأتي التعيين، فيما تواصل الفلبين توخي الحذر حول الاتجار في البشر وإجراء عمليات في البلاد وخارجها، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم.

يشار إلى استحداث منصب "الممثل الخاص حول الجريمة العابرة للحدود"، في عام 2004، لتوفير "صلة حاسمة بين الهيئات والمنظمات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية في صياغة الاتفاقيات وتنسيق العمل".

ومن بين الجهات، التي تضم مسئولين جددا، وزارة التعليم واللجنة الوطنية للاتصالات ووزارة التجارة والصناعة.

كما عينت وزارة "العمل والتوظيف" أيضا مسئولين جديدين لتمثيل قطاع العمل، وهما افيلينو إس كاران جي آر وشيرلي فيكوي-يورونج.

وسيشكل الاثنان جزءا من مجلس هيئة تنمية المهارات والتعليم التقني، التابعة للوزارة.