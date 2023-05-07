الدفاع الجوي الروسي يصد هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في سيفاستوبول

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، صد هجوم ليلي باستخدام أكثر من عشر طائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الساحلية.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزيف، عبر تطبيق تلجرام، إن أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية صدت هجوما بطائرات مسيرة على سيفاستوبول ليلا، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف رازفوزيف "فقدت إحدى الطائرات المسيرة السيطرة وسقطت على بعد نحو 5 كيلومترات [من المدينة]، وعثر موظفو وزارة الداخلية ووزارة الطوارئ على شظاياها. وتم إسقاط طائرة مسيرة ثانية فوق البحر في منطقة كيب تشيرسونيسوس، كما تم إسقاط طائرة مسيرة ثالثة فوق البحر من الجانب الشمالي".

وأشار رازفوزيف إلى أنه تم إرسال أكثر من عشر طائرات مسيرة ضد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

وأضاف رازفوزيف "لم تتضرر أي منشآت، وتواصل جميع الأجهزة مراقبة الوضع".