الرئيس الإيراني: 95% من أدوية تحتاجها طهران يتم إنتاجها في الداخل

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن 95% من الأدوية التي تحتاجها إيران يتم إنتاجها في الداخل.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيسي صباح اليوم الأحد، في المعرض الـ 5 لقدرات صادرات إيران، مشيدا بالشركات المعرفية التي ساهمت في النشاطات الطبية، معتبرا ذلك "مصدر فخر كبير حيث يتم توفير نسبة مئوية من الأدوية التي تحتاجها إيران في داخلها"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.



ودعا الرئيس الإيراني في كلمته إلى إطلاع الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين على الإمكانات المتوفرة في الدول الأخرى، وأكد أن أحد أهم الواجبات الملقاة على عاتق المكاتب التجارية، هو إطلاع هؤلاء الناشطين على الإمكانات التجارية في هذه الدول.



وتابع قائلا: "لقد بذلنا جهودا كثيرة لافتتاح مكاتب تجارية في الدول التي لا توجد فيها هذه المكاتب، حيث إن إقامة مثل هذا المعرض سواء في داخل ايران أو خارجها، تعتبر أرضية جيدة لتقديم الإمكانات المتوفرة في إيران للدول الأخرى".



وأشار إلى نسبة الصادرات الإيرانية في فترة حكومته، وقال إن "الحكومة قامت حتى الآن بتصدير أكثر من 50 مليار دولار، مما يعتبر تحطيم رقم قياسي لمدة 40 عاما، ما يظهر قرار الحكومة في دعم الإنتاج والقرارات الخاصة بذلك لتشجيع رجال الاعمال على المزيد من التصدير".