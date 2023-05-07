بروكسي يختتم تدريباته على ملعبه قبل مواجهة الزمالك بكأس مصر

اختتم فريق بروكسي، الناشط في دوري القسم الثاني، تدريباته على ملعب ناديه في محافظة البحيرة، قبل التوجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في بطولة كأس مصر.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بروكسي على ستاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء القادم، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وقال نادي بروكسي في بيان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الأحد: «فريقنا ينهي مرانه الأساسي؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك بعد غداً الثلاثاء، باستاد القاهرة في دور ال 32 لكأس مصر».

وأضاف البيان: «الجهاز الفني يضع الرتوش النهائية لتشكيل الفريق، بعد الاطمئنان على حالة المصابين، والجميع على أهبة الاستعداد لهذه المقابلة التاريخية».