 بروكسي يختتم تدريباته على ملعبه قبل مواجهة الزمالك بكأس مصر - بوابة الشروق
الأحد 7 مايو 2023 11:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

بروكسي يختتم تدريباته على ملعبه قبل مواجهة الزمالك بكأس مصر

كريم صلاح
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 11:00 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 11:00 م

اختتم فريق بروكسي، الناشط في دوري القسم الثاني، تدريباته على ملعب ناديه في محافظة البحيرة، قبل التوجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في بطولة كأس مصر.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بروكسي على ستاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء القادم، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وقال نادي بروكسي في بيان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الأحد: «فريقنا ينهي مرانه الأساسي؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك بعد غداً الثلاثاء، باستاد القاهرة في دور ال 32 لكأس مصر».

وأضاف البيان: «الجهاز الفني يضع الرتوش النهائية لتشكيل الفريق، بعد الاطمئنان على حالة المصابين، والجميع على أهبة الاستعداد لهذه المقابلة التاريخية».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك