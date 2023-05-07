الصحة: لا يوجد إجماع صحي على أعراض متلازمة ما بعد كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن توفر لقاحات وعلاج فيروس كورونا، وانخفاض معدلات الإصابة ومعدلات الوفيات، السبب وراء إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا كوباء عالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن كل دولة ستتعامل مع الوضع الصحي لها بما يتراءى للسلطات الصحية وفقًا لمعدلات الانتشار في البلد وليس بشكل عالمي.

وذكر أن مصر رفعت الحظر عن السفر والقدوم إلى مصر، بسبب انخفاض معدلات الوفيات واستقرار الوضع الصحي منذ شهر يونيو 2022.

وأما على مستوى الأفراد، لفت إلى أنه تم اكتساب مجموعة من العادات الصحية المهمة منها التطهير المستمر للأيدي والأسطح والتهوية الجيدة وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وفي أوقات انتشار الفيروسات الموسمية.

وأشار إلى أن الذروة في مصر كانت أقل بكثير في بلاد أخرى، التي بلغت في بعض الدول إلى 40 ألف إصابة يوميًا، وعدد الوفيات 3 آلاف بشكل يومي، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن فيروس كورونا موجود ولكن ليس على مستوى الوباء العالمي.

وأردف أن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا ما زالت أقل شدة ولا تأخذ فترة طويلة حتى تذهب من المريض، مؤكدًا أن تناول ارتفاع معدلات أدي التطعيم الخاص بالفيروس أدي لانخفاض أعداد الدخول للمستشفيات.

وعن متلازمة ما بعد كورونا، أوضح أنه لم يتم الوصول إلى يقين طبي في هذا الشأن، لكن تم ملاحظة استمرار فقدان حاسة الشم.

وأشار إلى أن هناك أبحاث لاحظت وجود حالات من الاضطراب النفسي والتهابات عضلة القلب ولكنها ليست واسعة الانتشار ولا يوجد إجماع صحي على ما هي آثار ما بعد الإصابة بفيروس كورونا.

