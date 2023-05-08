قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الفترة الماضية شهدت تدخلات عدة من قِبل أطراف إقليمية ودولية تحاول إحداث اختراق في الأزمة السودانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الأمور ليست بالسهولة التي يتمناها الجميع، مشيرا إلى قرار الجامعة بتشكيل محموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة، لتولي متابعة الملف سواء الجزء السياسي والتفاوضي أو الملف الإنساني.

وعبر عن أمله في أن تكون لهذه المجموعة بصمة إزاء الوضع في السودان، لافتا إلى أن الملف يحتاج المزيد من الانخراط العربي في ظل التعقيدات الكبرى التي تشهدها الأزمة.

ولفت إلى أن السودان لها انتماءات عربية وإفريقية وبالتالي يحتاج الأمر إلى تضافر الجهود منعا للعمل في اتجاه بينما تكون هناك أطراف تعمل في اتجاه ينسف هذه الجهود.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية 159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن الاجتماع قرر في دورته غير العادية، الأحد، إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تهدف لتحقيق وقف إطلاق النار والسماح بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين، بهدف حماية الدولة السودانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام اجتماعات الدورات الاستثنائية الثلاث لمجلس الجامعة بشأن سوريا والسودان وفلسطين.

وقال شكري إن اللجنة سوف تضم مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، محذرا من أن ما يحدث في السودان قد يمتد لكل دول الجوار السوداني، وعلى رأسها مصر.