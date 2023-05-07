الرئيس الإيراني: سنعمل على تحسین العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده ستعمل على تحسین العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الأحد.

وقال إن إيران معروفة في الغالب في صناعة النفط والغاز، وقد تم تجاهل تقدیم قدرات أخرى للبلاد، مضیفا أن الحكومة ستعمل على تحسین مستوی علاقاتها التجارية والاقتصادية من خلال العلاقات مع الدول الأخرى.

وأوضح "رئيسي"، خلال مشاركته مراسم إفتتاح المعرض الدولي الخامس لإستعراض القدرات التصديرية الإيرانية، الیوم الأحد، أن هناك أكثر من ألف رجل أعمال وناشط اقتصادي ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها سيتفقدون هذا المعرض وسيساهم هذا الحدث المهم في تعزیز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى وسيتحسن مستوى هذه العلاقات.

وأضاف أن إیران معروفة في الغالب بصناعة النفط والغاز، وقد تم تجاهل تقدیم قدرات أخرى للبلاد، مضیفا أن الحكومة ستعمل على تحسین مستوی علاقاتها التجارية والاقتصادية من خلال العلاقات مع الدول الأخرى.

واعتبر أن الخطوة الأولى لتطوير العلاقات التجارية هي المعرفة بالقدرات والإمكانیات، داعیا إلی تقدیم قدرات الدول الأخری إلی رجال الأعمال.

وأشار إلى أن تقدیم وتعریف الامكانیات والقدرات التجارية والاقتصادية الإيرانية إلى الناشطین الاقتصاديين في الدول الأخرى يعتبر من المهام المهمة للمكاتب التجارية، لقد بذلنا جهودا لمتابعة هذه المهمة من خلال تفعيل هذه المكاتب.