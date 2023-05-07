الرابطة الألمانية للمدن: قانون التدفئة الجديد سيتكلف 8 مليارات يورو

أظهرت إحصاءات الرابطة الألمانية للمدن والبلديات أن خطط الحكومة الائتلافية الحالية لإحلال أنظمة التدفئة سوف تكلف البلديات ما لا يقل عن 8 مليارت يورو "9 مليارات دولار".

وأفاد تقرير في نسخة لصحيفة نيو أوسنابروك تسايتونج، أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا" بأن 135 ألف مبنى ببلديات سوف يتعين أن يتم تزويدها بأنظمة تدفئة جديدة بحلول عام 2045، كما قالت الرابطة إن كل نظام سوف يتكلف 60 ألف يورو إضافية للإيفاء بالمتطلبات.

وطلب جيرد لاندسبيرج مدير الرابطة وفقا لتقرير الصحيفة حصول البلديات وقطاع الاسكان على دعم مالي شامل وطويل المدى.

وانتقد حقيقة أنه تم استثناء البلديات حتى الآن من الدعم الذي تم التعهد به.

ويشار إلى أنه من بين 180 ألف مبنى إداريا ومدارس ومستشفيات وصالات رياضة، مازال يتم تدفئة الأغلبية بالنفط أو الغاز، ووفقا للبيانات، فإن 4 من بين كل 10 مباني جديدة مازال يتم تدفئتهم بالوقود الأحفوري.

ووفقا لمسودة قانون مرره مجلس الوزراء، فإنه من عام 2024 فصاعدا، سوف يتم تشغيل كل نظام تدفئة يتم تركيبه حديثا بـ65% من الطاقات المتجددة إذا أمكن، ومن شأن هذا أن يكون بمثابة إنهاء لعصر التدفئة بالنفط والغاز.