توقعات بالإفراج عن نائب أردني موقوف في إسرائيل

قال جواد بولص، محامي النائب الأردني عماد العدوان، إنه أبلغ بإلغاء السلطات القضائية الإسرائيلية جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررا عقدها اليوم الأحد.

وأضاف المحامي بولص، في تصريحات لـقناة "المملكة" أوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم، أن "صلاحية أمر الحبس الصادر بحق العدوان تنتهي اليوم"، متوقعا "الإفراج عنه ظهر الأحد".

ووفق المحامي: "أبلغت بإلغاء جلسة المحكمة المقررة اليوم، ما يعني قانونيا انتهاء توقيفه، وما يعني عدم وجود ما يستوجب بقاءه موقوفا".

كانت السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب الأردني عماد العدوان يوم 23 أبريل بدعوى محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.