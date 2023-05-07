مغردون على تويتر يعتقدون أن ميجان ماركل حضرت مراسم تتويج الملك تشارلز «متخفية»

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن بعض مستخدمي موقع "تويتر" مقتنعون بأن دوقة ساسكس، ميجان ماركل زوجة الأمير هاري ظهرت في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، أمس السبت، متخفية، بالرغم من بقائها في كاليفورنيا مع طفليها، آرتشي وليليبت.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المراقبين لاحظوا بشكل خاص ضيفا مميزا بين الحشد المكون من 2200 شخص في كنيسة وستمنستر آبي، دافعين بأن ذاك الشخص بدا وكأنه يخفي هويته.

وقالت "نيويورك بوست" إن شخصا ما حتى رجح أنها يمكن أن تكون دوقة ساسكس تسللت إلى الحفل.

وكتب مغردون عبر "تويتر": "(ميجان)، لن تخدعينا". ومزح أحدهم قائلا إنها الممثلة تيلدا سوينتون من مسلسل "سنوبيرسر"، و"متقمصة شخصيتها بشدة".

لكن اتضح أن الشعر الرمادي والشارب ليست بتخفي على الإطلاق، حيث أوضحت "نيويورك بوست" أن الشخص الذي التقطت صوره هو السير كارل جينكنز ، الملحن الأسطوري الذي عزفت أعماله خلال الاحتفال.

وقال جينكنز: إنه كان "شرفا له" المشاركة في التتويج، مضيفا: "يلخص ذلك كما هو واضح الثقافة الويلزية -(آلة) القيثارة- ودائما ما دعم الملك تشارلز الموسيقى الويلزية.

وتابع: "لا أعلم ما إذا كان قد اختارها أم لا، لكنه كان سعيدا بوجودها هناك. أعلم أنه يحبها، وإلا لم يكن ليطلب مني ذلك."

ولم تكن ميجان بين الحضور في حفل التتويج، حيث ذهب الأمير هاري (38 عاما) بمفرده إلى مراسم التتويج. وكانت هذه أول مرة يرى فيها والده منذ إصداره مذكراته "سبير" في يناير الماضي.

وقال مصدر لـ"نيويورك بوست"، إن هاري غادر الكنيسة، السبت، بعد قداس التتويج، وذهب مباشرة إلى مطار هيثرو.