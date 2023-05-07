قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه من المستحيل أن يكون هناك ذهب مغشوش في المحال (الصاغة)، وذلك بعدما حذر من ذهب مغشوش يُباع إلكترونيا (أون لاين).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك رقابة مستمرة على محال بيع الذهب من قِبل مصلحة الدمغة والموازين على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن البيع "أون لاين" هو أصل كل المشكلات، بجانب تبادل الذهب بين المواطنين بحجة توفير ثمن المصنعية، معقبا: "ولا بيوفروا مصنعية ولا حاجة.. بالعكس.. لما حد بيشتري حاجة مش كويسة بيغرم كتير جدا".

ولفت إلى أن نظام الدمغة (الذي يضمن موثوقية الذهب) هو نظام عالمي يقضي على أي نوع من الغش، كونها تشبه البصمة وتعتمد على نوعية حديثة بعيدا عن الأختام التقليدية.

وعن الأسعار حاليا، أوضح فرج أن سعر جرام 21 (الأكثر تداولا في مصر) يحافظ على استقراره، وذلك عند 2620 جنيها للجرام، مستبعدا أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة.

وتحدث مستشار الوزير، عن إقبال كبير في شراء الذهب، باعتباره مخزن قيمة جيد جدا، معقبا: "الذهب مش بيزعل حد.. والسعر بيفضل يطلع وينزل".