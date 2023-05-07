لن يتم استبدال حوض سمك عملاق انفجر في فندق ببرلين

قالت إدارة مبنى فندق راديسون بلو في برلين إنه لن يتم استبدال حوض السمك الأسطواني الضخم الذي انفجر العام الماضي- ما أسفر عن نفوق حوالي 1500 من الأسماك الغريبة و تدفق مليون لتر من المياه ومئات شظايا الحطام في بهو الفندق.

وقال فابيان هيلبوش، متحدث باسم مالك المبنى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه"حتى بدون معرفة أسباب انفجار حوض الأسماك، فإننا نستبعد وضع حوض مائي كبير جديد في الموقع"، مضيفا أن التكلفة كانت باهظة للغاية.

وتابع "نحن ندرس حاليا عددا من الأفكار البديلة والمجدية اقتصاديا". ومن المتوقع اتخاذ قرار بحلول منتصف العام.

وانفجر حوض الأسماك البالغ ارتفاعه 16 مترا في الفندق بالقرب من ميدان ألكسندر-بلاتس بوسط برلين في الساعات الأولى من يوم 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وغمرت المياه بهو الفندق وتدفقت المياه والأسماك إلى الشارع.

وأصيب شخصان بجروح طفيفة. وتضرر ما لا يقل عن ستة متاجر أخرى في مجمع المبنى. وتصدرت الكارثة عناوين الصحف الدولية.

وتم وصف الخزان بأنه أكبر حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم.

وقال هيلبوش من شركة "يونيون انفستمنت" للاستثمار العقاري إن الفندق لا يزال مغلقا ولن يفتح مرة أخرى هذا العام. وأضاف أن هذا يرجع جزئيا إلى تعرض المصاعد لأضرار بالغة.

ولا يزال سبب الانفجار غير واضح. وعلى مدار أشهر قام فريق من الخبراء بفحص أكثر من 700 جزء بحثا عن أدلة. ويجب أن يكتمل التحقيق بحلول منتصف تموز/يوليو القادم.

وقد حذرفريق التحقيق بالفعل من أن السبب قد لا يتم تحديده بوضوح.

ولا يزال سبب الانفجار غير واضح،وتتراوح التكهنات ما بين إجهاد المواد إلى شقوق صغيرة على سطح الحوض أو حتى التقلبات في درجات الحرارة.

وهناك خبر إيجابي وحيد: فمن بين ما يقرب من 630 سمكة أمكن إنقاذها بعد الانفجار، ونجت جميعها تقريبا.تم إرسالهم إلى أحواض تكاثر وأحواض أحياء مائية خاصة وحديقة حيوان برلين.