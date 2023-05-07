هزة أرضية يشعر بها سكان بيروت وجبل لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن سكان بيروت وجبل لبنان شعروا بهزة أرضية ظهر اليوم الأحد، قدرت قوتها بـ4.7 درجة على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في لواء اسكندرون، شمال سوريا.

وقال المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 11:36 صباحًا «بالتوقيت المحلي»، شمال غرب إدلب بـ٦٠ كم على عمق ٤ كم.

وشعر سكان حلب واللاذقية بالهزة الأرضية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية «سانا».

من جهته، قال مركز إدارة الطوارئ والكوارث التركي «آفاد»، إن هزة أرضية بقياس 4.7 على مقياس ريختر ضربت هاتاي جنوب تركيا، ومركزها مدينة كيريخان على عمق 7.4 كلم، عند الساعة 11:36 قبل ظهر اليوم الأحد.