الرئيس التركي يعتزم المشاركة في تجمع حاشد باسطنبول سعيا لإعادة انتخابه

بعد أكثر من 20 عاما من حكم تركيا، يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأصعب انتخابات يخوضها حتى الآن، وينظم أكبر تجمع حاشد في حملته الانتخابية حتى الآن في اسطنبول اليوم الأحد، قبل انتخابات 14 مايو.

وعاد أردوغان إلى الساحة منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أجبر في الآونة الأخيرة بسبب المرض على أخذ استراحة من جدول الحملات المزدحم. وكما كان من قبل، فهو يستهدف المعارضة بمجموعة واسعة من الاتهامات من معارضة الإسلام إلى صلاتها بالإرهاب .

ومن المقرر أن يفتتح أردوغان، اليوم الأحد، "خامس أكبر منتزه في العالم" بمساحة مليوني متر مربع، في مطار أتاتورك بإسطنبول، والذي أصبح الآن جزئيا منطقة ترفيهية عامة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحث أعضاء حكومة أردوغان يوم السبت الأنصار على حضور تجمع اسطنبول المزمع.

وقال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم للصحفيين في اسطنبول إنه طلب من المواطنين "صنع التاريخ" في الحدث الذي يعد استعدادا لـ"النصر" القادم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتحظى إسطنبول بأهمية كبيرة بالنسبة لأردوغان، حيث بدأ حياته السياسية في المدينة، وذلك في منصب رئيس البلدية في أوائل تسعينيات القرن الماضي قبل أن يصبح رئيسا للوزراء ثم رئيسا.

وبالنسبة لإنتخابات أيار/مايو الجاري، تحالفت أحزاب المعارضة في تكتل من ستة أحزاب بقيادة المرشح المشترك كمال كليتشدار أوغلو، الذي تقول استطلاعات الرأي إنه يتقدم بفارق ضئيل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى هزيمة محتملة لأردوغان في الانتخابات على المستوى الوطني للمرة الأولى منذ عقدين.