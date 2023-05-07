كهربا عن دفع غرامة الزمالك: «معايا 5 جنيهات»

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كشف محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم النادي الأهلي، موعد سداد الغرامة الموقعة عليه من قبل المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، لصالح ناديه السابق الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد قررت تغريم كهربا 3 ملايين دولار بسبب فسخ التعاقد مع نادي الزمالك من طرف واحد.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية: «التتويج بكأس السوبر مكأفاة الله لنا، لأننا كفريق نجتهد ونسعى لتحقيق أي بطولة يخوضها لإسعاد جماهير الأهلي».

وأضاف: «الجميع يعلم ما يحدث لي في الفترة الأخيرة، ولكن أهم حاجة في الأهلي الفوز بالبطولات، فهي تعوضني عن كل شيء».

وبسؤاله عن موعد سداد الغرامة المستحقة عليه لنادي الزمالك، قال مازحًا: «مش معايا غير 2 جنيه دلوقتي، و 5 جنيهات هفطر بيهم فول وطعمية».

وأتم: «سأسددها في الموسم الجديد عندما أحصل على أموال».