ضبط متهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمعصرة

ألقت مباحث القاهرة القبض على شخصين لاحتجازهما آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمعصرة.



وتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، بتضرره من شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، استدرجاه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازاه وقيداه وصوراه وأكرهاه على توقيع 2 إيصال أمانة إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار.



وضُبط بحوزة أحد المتهمين الإيصالين المُشار إليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعللا قيامهما بذلك لقيام المجنى عليه بالنصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى، عقب إيهامه بقدرته على استخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ.