شدد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على ضرورة وضع الحكومة برنامج عاجل لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة على وجه السرعة، قائلا: «الأزمة الاقتصادية تحتاج الإعلان عن برنامج فوري من الدولة فالوقت يمر بسرعة والوضع يتدهور، لابد من إجراءات أكثر تفاعلا مع طلبات المستثمرين، والوصول إلى سعر صرف ثابت»، مؤكدا من جانبه أن المؤتمر الاقتصادي؛ لم يؤت أكله.

وأشار خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية صدى البلد مساء السبت، إلى ضرورة تنحية العواطف جانبًا في التعامل مع برنامج الطروحات وتغيير بعض المعطيات بشأن التعامل مع الاستثمارات الخليجية، معقبا: «المستثمرين والأشقاء في الدول العربية يتعاملون بمنطق الورقة والقلم وليس التعاطف»، مؤكدا أن الدول العربية لا تزال بحاجة إلى مصر.

وشدد على أهمية تخارج الحكومة من المنافسة مع القطاع الخاص وتنشيط عمل الاستثمارات الخاصة وحل أزمات المستثمرين الحالين داخل مصر -وليس الانتظار إلى حين مجيئ استثمارات خارجية جديدة- مشيرا إلى أن حديثه عن الأوضاع الاقتصادية ينبع انطلاقًا من نتائجه التي حققها خلال حقبة عمله بالوزارة التي شهدت تحقيق؛ أعلى نسبة استثمارات في تاريخ مصر.

وبشأن عدم مشاركته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كشف عن دعوته إلى الحوار قبل انطلاقه بساعتين، قائلا: «سقطت سهوًا وافتكروني الساعة 2 الظهر، لكن كنت أتمنى أحضر».

ولفت إلى إعجابه بحضور عديد من قوى السياسية المعارضة؛ الجلسة الافتتاحية، معقبا: «لم أتوقع استدعاء وجوه المعارضة الحقيقية في مصر.. ومشهد لبداية جيدة»، مشددًا على ضرورة بدء صفحة جديدة بين جميع الأطراف، قائلا: «صحيح التذكير بتراكمات الماضي أمر ضروري، لكن لابد أن ننظر للأمام».

وأثنى على كلمة السيد عمرو موسى رئيس الجامعة العربية السابق، قائلا: «كلمة السيد عمر موسى أهميتها في التجميع القوي البسيط لكل المطالب التي تمثل مجموع الحركة المدنية أكثر من أهميتها أو تأثيرها».

وشدد على ضرورة أن يحاط الحوار الوطني بعدد من الضمانات على رأسها إلغاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، معقبا: «يجب ألا يكون هناك مزيد من الاعتقالات وأن يحاط بحماية الدولة ويعلق العمل بقانون الحبس الاحتياطي أثناء الحوار؛ لكي تحيطه بحالة من الدعم والثقة».

وأوضح أن المحور السياسي؛ يعد المكتسب الرئيسي من انعقاد الحوار الوطني، لا سيما في ظل إمكانية الخروج بنتائج إيجابية بشأن تعديل قانون الأحزاب وإلغاء الحبس الاحتياطي، على نقيض المحورين الآخرين الاقتصادي الذي يقع في يد الحكومة، والاجتماعي حيث إن أكثر ما يمكن أن يحدث؛ هو الخروج بنتائج وتوصيات، منوها إلى أهمية تحديد وقت محدد لانتهاء جلسات الحوار كي لا يطول الأمر إلى عامين آخرين.

وشدد من جانبه على أهمية أن تتحلى الحكومة بالصبر والتحمل إزاء الانتقادات الصادرة من أطراف المعارضة؛ كونها صادرة من أرضية وطنية، فضلا عن كونها أحد أوجه الحوار الجادة، مناشدا بضرورة تقدير واحترام كل طرف للآخر، معقبا: «يجل أن يحظى المعارض والموالي بنفس قدر الاحترام في الحوار، وكل طرف له رأي أتمنى أن يعبر عنه».