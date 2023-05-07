الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة ويشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية



أفادت مصادر فلسطينية بإصابة سبعة فلسطينيين اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت عقب هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة في بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الإصابات وقعت بالرصاص المطاطي ووصفت حالة إحداها بأنها خطيرة فيما أصيب آخرون بالاختناق في مواجهات احتجاجا على هدم مدرسة للمرحلة الأساسية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وكانت المدرسة تضم نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، وسبق أن تعرضت للهدم عام 2017 وذلك بدعوى البناء من دون ترخيص.

ونددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بهدم المدرسة في "جريمة بشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية".

من جهة أخرى، شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة في كل من نابلس وجنين، من دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات إسرائيلية اعتقلت خمسة فلسطينيين على الأقل، بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمشاركة في هجمات مسلحة.