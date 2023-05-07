محافظ دمياط: الأزهر الشريف منارة لنشر الفكر الوسطي المستنير وسماحة الإسلام

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، أعضاء القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية من الواعظين بالأزهر الشريف، حيث تم إطلاقها اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع بمحافظة دمياط.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تقوم القافلة بأعمالها من خلال المساجد والمصالح الحكومية والمؤسسات المختلفة وأماكن التجمعات، وستتناول الحديث حول قضايا مكانة الوالدين وفضل العمل، وأيضًا حقوق المرأة في الإسلام، وكذلك موقف الإسلام من ظاهرة الرشوة، وذلك في إطار استراتيجية الأزهر الشريف نحو تحقيق التواصل الفعال والمباشر مع فئات المجتمع، ونشر الوعى المجتمعي تجاه الانحرافات الفكرية، ومعالجة المشكلات المجتمعية والتأكيد أيضًا على أهمية البناء الفكري للشباب، وترسيخ المفاهيم المجتمعية الصحيحة.

ورحبت الدكتورة منال عوض، بهذا التعاون، وأشادت بما تستهدفه القافلة من تسليط الضوء حول عدد من القضايا الهامة بالمجتمع، ودعوة الأفراد نحو تصحيح السلوك، من خلال نخبة متخصصة من الواعظين.

كما أشادت بالدور البارز الذي يقوم به الأزهر الشريف، والذي يُعد منارة العلم والعلماء، تحت قيادة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام ووسطيته، وكذلك دعم جهود الدولة لمحاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة، والشائعات، مشيدة أيضًا بمشاركة الواعظات من السيدات بتلك المبادرات، حيث أكدت دورهم وتأثيرهم الكبير في معالجة القضايا المجتمعية.

وناقشت الدكتورة منال عوض خطة القافلة، مؤكدة ضرورة التأكيد على القضايا التي تواجهها المحافظات، لتحقيق الرؤية التي ترمي إليها تلك القوافل، معربة عن تطلعها لإطلاق المزيد من القوافل لإدراج قضايا وتحديات مجتمعية أخرى، وتوعية المجتمع بأخطارها وكيفية معالجتها.

وعلى الجانب الآخر، أعرب وفد مجمع البحوث الإسلامية عن سعادتهم بهذا اللقاء، معربين عن تقديرهم البالغ لجهود محافظ دمياط، ورعايتها الدائمة للمبادرات التي يطلقها الأزهر الشريف بمحافظة دمياط، وحضورها الدائم للمناسبات الدينية.