ألمانيا: دور الرعاية النهارية للأطفال تحتاج إلى توسيع طاقتها الاستيعابية بمقدار 378 ألف مكان



كشفت حسابات الحكومة الألمانية أن مقدار النقص في الطاقة الاستيعابية داخل دور الرعاية النهارية للأطفال وصل مؤخرا إلى 378 ألف مكان.

جاء ذلك وفقا لرد من وزارة الأسرة الألمانية على استجواب من كتلة حزب اليسار وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد.

وأوضح الرد أن مقدار النقص في الطاقة الاستيعابية في دور مراكز الرعاية النهارية للأطفال وصل في عام 2021 وفقا لأحدث البيانات المتاحة إلى 291 ألف مكان بالنسبة للشريحة العمرية بين عام إلى ثلاثة أعوام، فيما وصل هذا العدد إلى 87 ألف مكان بالنسبة للشريحة العمرية بين ثلاثة إلى ستة أعوام.

من جانبها، قالت هايدي رايشينك المتحدثة باسم كتلة حزب اليسار لشؤون الأطفال والمراهقين منتقدة الحكومة إن الأطفال "محرومون من فرصة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الاجتماعي" وذلك رغم وجود حق قانوني في توفير مكان في مركز رعاية نهارية للأطفال بدءا من إتمام عامهم الأول.

وأضافت رايشينك: "وبدلا من أن تتخذ الحكومة من هذه الأرقام مدعاة لدعم البلديات والولايات بشكل مناسب في توسيع نطاق مراكز الرعاية النهارية، فإنها تتنصل من المسؤولية".

وذكرت السياسية اليسارية أن الحكومة الاتحادية لا تتحمل أكثر من 8ر2 مليار يورو من تكاليف مراكز الرعاية النهارية المرتفعة بشكل مستمر والتي تبلغ حاليا نحو 50 مليار يورو سنويا.

وأشارت رايشينك إلى أن برنامج الاستثمار لمراكز الرعاية النهارية الذي تم الإعلان عنه في اتفاق الائتلاف الحاكم لم يتم توفيره حتى اليوم ونوهت إلى أن نظام مراكز الرعاية الذي يعاني نقصا مزمنا في التمويل بات على وشك الانهيار على نحو لم يحدث من قبل قط.

وفي المقابل، أفاد الرد الحكومي بأنه تم توفير أماكن إضافية جديدة في دور المراكز النهارية لنحو 10000 طفل تحت سن 3 أعوام ونحو 87 ألف طفل بين 3 و6 أعوام في الفترة بين 2020 و2022.