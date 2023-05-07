نقابة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء الاشتباكات إلى 479 قتيلا

أعلنت نقــابة أطبـــــاء الســـــودان، أمس السبت، عن ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى 479 حالة وفاة بين المدنيين 2518 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الواحد والعشرين على التوالي، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد و الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكما لفتت النقابة إلى أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية مازالت متوقفة في مدينة الجنينة -مركز ولاية غرب دارفور- حتى اللحظة.

ونشب قتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على قيادة البلاد منذ 15 أبريل الماضى.