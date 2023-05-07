عودة حركة ركاب القطارات في كوريا الجنوبية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

أظهرت بيانات اليوم الأحد، ارتفاع عدد ركاب القطارات في كوريا الجنوبية بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وذلك مع عودة الحياة الطبيعية في البلاد.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أظهرت أن 2ر39 مليون شخص سافروا على متن قطارات في الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، مقارنة بـ 2ر27 مليون شخص خلال نفس الوقت من العام الماضي.



ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 7ر0% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، قبل جائحة كورونا. وبالمقارنة بعامي 2020 و2021، ارتفع عدد الركاب بنسبة 49% و69% على التوالي.



وعلى النقيض، تراجع عدد المسافرين داخليا جوا بنسبة 5ر7% على أساس سنوي خلال الربع الأول، ليبلغ إجمالي عدد الركاب 7ر15 مليون راكب.