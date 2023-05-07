الأهلي يكشف حقيقة إحالة معلول والشناوي للجنة الانضباط بعد مباراة السوبر

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كشف خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إحالة ثنائي الفريق علي معلول ومحمد الشناوي، إلى لجنة الانضباط بعد أحداث مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

وقال مرتجي في تصريحات تليفزيونية: «ليس لدي أي معلومة، واتحاد الكرة لم يُبلغنا بأي شيء، طاقم التحكيم وأعضاء مجلس الإدارة كانوا متواجدين معنا ولم يُبلغنا أحدا بأي شيء».

وأضاف: «بيراميدز فريق محترم ولديه لاعبون مميزون ويمتلك مدربا على أعلى مستوى، وكنت متفائلا بالفوز من بداية المباراة».

واختتم بالحديث عن مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري الأبطال، قائلا: «خاطبنا وزارة الداخلية للسماح بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الإياب أمام الفريق التونسي بنصف نهائي دوري الأبطال».