إعلام عبري: قرار بالإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان وتسليمه إلى الأردن لمحاكمته هناك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القناة 14 العبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، بعد ضغوط أردنية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، صباح الأحد، أضافت القناة: «إنه وبعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب على مزاعم الاحتلال بإدخال سلاح وذهب للضفة الغربية، تقرر الافراج عن النائب الأردني».

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه جرى اليوم إلغاء جلسة تمديد اعتقال «العدوان»، التي كان مقررًا عقدها اليوم وبذلك انتهى اعتقاله.

وحسب صحيفة إسرائيل اليوم، فان النائب الأردني، سيعود إلى المملكة يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن المستوى السياسي صادق على الافراج عن النائب الاردني عماد العدوان؛ استجابة لضغوط مارستها المملكة الأردنية، فيما طالبت الحكومة الإسرائيلية بمحاكمته في الأردن وعزله من البرلمان.

وشهر أبريل الماضي، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن «السلطات الاسرائيلية، ضبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي، على يد عضو برلمان أردني».

وقالت مصادر إسرائيلية إنه «تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس جلوك و100 كيلوغرام من الذهب».

وبحسب العرف السائد، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش، إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.