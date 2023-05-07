استطلاع: ارتفاع معدل التوظيف في أوكرانيا بنسبة 8٪

أظهر استطلاع أجرته شركة "جرادوس ريسيرش" للأبحاث، ارتفاع عدد الأوكرانيين العاملين حاليا بنسبة 8٪ مقارنة بشهر أبريل 2022.

وقال 61٪ من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعملون حاليا، مقارنة بـ 53٪ في أبريل 2022، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وارتفعت نسبة من لديهم عمل ويعملون حاليا إلى 51٪، مقارنة بـ 32٪ في أبريل 2022.

وأظهر الاستطلاع أن 87٪ من المشاركين فيه قالوا إنهم يتقاضون رواتبهم حاليا، مقارنة بـ 70 % في أبريل 2022.

كما أظهر الاستطلاع تراجع عدد العاطلين عن العمل حاليا بنسبة 5٪ ليصل إلى 36٪، مقارنة بـ 41 % في أبريل 2022.

وأجرت شركة "جرادوس ريسيرش" للأبحاث ثماني جولات من الاستطلاع حول أوضاع الأوكرانيين خلال الحرب. وتم إجراء المرحلة الثامنة من الاستطلاع في الفترة من 24 إلى 25 نيسان/ أبريل الماضي، عندما قام 1000 مشارك بملء استبيان في تطبيق على الهاتف المحمول.

والمجموعة المستهدفة في الاستطلاع هي من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما والذين يعيشون في المدن الأوكرانية التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة