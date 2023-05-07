أكدت عزة فهمي، مصممة المجوهرات ورئيس مجلس إدارة شركة حلى مصر، على شديد حبها لعملها ولذلك أكسبها ذلك جرأة ولم يكن هناك ما تخشاه، موضحة: أحلامي كانت أكبر مما أملكه على الصعيد المادي، لذا فقد أسميت كتابي "أحلام"، وأنها لو كانت بدأت بعديد الأموال الوفيرة لكان لها مسار آخر في الخارج.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة «المرأة والنجاح» التي نظمها المجلس القومى للمرأة، بمناسبة إصدار الطبعة العربية من كتاب «بنات النيل ــ نساء مصريات غيّرن عالمهن» عن دار الشروق، تحرير سامية إسكندر سبنسر ــ وترجمة على عبد المعطى.

أضافت: كنت مصممة عل عمل ما أريد رغم قلة الإمكانيات، لدي مكتبة رائعة تحفل بعديد البحوث، أنا لست فنانة عادية ولكني باحثة أريد دائما فهم كيف يتم تطوير مجال عملي، وتحديدا عند الدخول في السوق العالمي، وأكثر ما أشعر حياله بكره هو "الأموال" فـ"الفاشون والسعي للمال" لايتوائما سويا، فقد بدأت حياتي برأس مال محدود للغاية حوالي 3 جنيه، ولكني استعنت بالحماس بداخلي.

وواصلت: الكثيرون باتوا يقولون لي "دماغك باتت أفضل من يدك"، وساعدني المركز الثقافي البريطاني في الحصول على منحة، وحينما عادت سعت لمساعدة الآخرين في المقابل، فانشأت مدرسة واتصلت بالعديد من المدرسين لإفادة أكبر قدر من الأشخاص.