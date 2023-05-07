قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الدولة ستتحمل فارق زيادة أسعار السولار، مؤكدًا أن رغيف العيش المدعم المنصرف على بطاقات التموين كما هو لا تغيير فيه من حيث السعر والوزن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن قرار تحمل الدولة للزيادة صدر منذ يوم الخميس، موضحًا أن هناك 30 ألف مخبر بالجمهورية يعمل 15 ألف مخبر منهم بالسولار، والباقي بالغاز.

وأشار إلى أن أسعار أنواع الخبز الأخرى وأنواع المخبوزات، سيتم تحريك زيادتها بنسبة مقاربة لزيادة سعر السولار، مُبينًا إلى أنها لن تتعدى الـ15%.

وسألته الإعلامية: «مش هنلاقي نسبة زيادة 25 و 30 %»، ليرد قائلًا: «وحياة غلاوتك ما يحصل»-على حسب تعبيره.

وعن مقترح إنتاج وبيع العيش الحر من نفس المخابز البلدية بتكلفة 90 قرش للرغيف ويزن 90 جرام، أجاب أن الفكرة ما زالت قائمة ولكن الحكومة قررت الانتظار بعض الوقت وذلك بسبب دخول شهر رمضان في ذلك الوقت.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.

وقال المصيلحي، إن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.