الأهلي: كولر وضعنا على الطريق الصحيح

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أشاد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «فريق الأهلي يلعب بشكل هجومي، والتغييرات في مباراة بيراميدز كانت هجومية».

وأضاف: «أي ملف داخل النادي الأهلي يكون الحديث عنه في نهاية الموسم وليس في منتصف الموسم، ليس مطلوب من الإدارة الإشادة أو التقليل بحد زائد مادام الموسم مستمر ولم ينتهي».

وتابع: «المطلوب منك أن تتابع وتضع ملاحظات عن قرب وتدعم الفريق، لكن الشواهد تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح».

وأتم: «نسير على الطريق الصحيح مع مارسيل كولر ومع التطوير والتدعيم وتواجد لاعبين مميزين مع مد الفريق بناشئين أكثر ستكون الأمور دائمًا أفضل».