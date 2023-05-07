الأهلي: كولر وضعنا على الطريق الصحيح

أشاد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.
وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «فريق الأهلي يلعب بشكل هجومي، والتغييرات في مباراة بيراميدز كانت هجومية».
وأضاف: «أي ملف داخل النادي الأهلي يكون الحديث عنه في نهاية الموسم وليس في منتصف الموسم، ليس مطلوب من الإدارة الإشادة أو التقليل بحد زائد مادام الموسم مستمر ولم ينتهي».
وتابع: «المطلوب منك أن تتابع وتضع ملاحظات عن قرب وتدعم الفريق، لكن الشواهد تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح».
وأتم: «نسير على الطريق الصحيح مع مارسيل كولر ومع التطوير والتدعيم وتواجد لاعبين مميزين مع مد الفريق بناشئين أكثر ستكون الأمور دائمًا أفضل».