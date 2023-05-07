فلسطين تستنكر تدمير الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أساسية حكومية في بيت لحم

استنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الأحد، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، على تدمير مدرسة أساسية حكومية في بيت لحم، ما تسبب في حرمان طلبتها من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن ومستقر أسوة بأطفال العالم.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية؛ بتحمل مسئولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية في ظل تصاعد هذه الانتهاكات.

وأكدت أنها ستقوم بتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة التعليم في كل الأماكن والمناطق؛ تأكيدا على ضمان الحق في التعليم لجميع الطلبة، وتعزيز مقومات صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم.