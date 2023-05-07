النائب أكمل نجاتي يستعرض تقرير برلماني يوصي بتعديل قانون نقابة التجاريين أمام الشيوخ

استعرض عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكمل نجاتي، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب الذي تقدم به بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

ويوصي التقرير الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد قانون نقابة التجاريين، لافتا إلى وجود حد أدنى من التعديلات المرجوة تتضمن حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظام الاشتراكي، وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس الإدارات، بالإضافة إلى تعديل المادة 21 الخاصة بإجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها، وأيضًا مواد المعاشات لتقر حق الأرمل في المعاش.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن هذا التقرير الذي يتعلق بتقصي الأثر التشريعي لقانون لا يتعارض مع اختصاص مجلس النواب باقتراح القوانين، بل هو جزء أصيل من اختصاصات مجلس الشيوخ المنصوص عليها في الدستور.

وذكر أن دراسة الأثر التشريعي لقانون قائم "ما هي إلا نوع من الدراسات التي أسندها الدستور للمجلس، ولا غرابة فيما تضمنه القانون المعروض من الاقتراح بتعديل القانون لما ثبت من بعض الأثار السلبية ونصوص جاوزت نصف قرن من الزمان"، وهي التوصية التي تجد سند في اللائحة الداخلية للمجلس، التي نصت على أنه إذا وجدت اللجان أن الموضوع محل الدراسة يستلزم إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريرا يستلزم التوصية بذلك ورفعه لرئيس المجلس لعرضه على المجلس وفي حال موافقة المجلس يرسل التقرير لرئيس الجمهورية.