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إجلاء 450 يمنيا من السودان إلى السعودية

صنعاء (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 11:03 ص
أعلنت السفارة اليمنية في السودان، اليوم الأحد، إجلاء 450 شخصاً من الرعايا اليمنيين العالقين في السودان، إلى السعودية؛ تمهيداً لنقلهم إلى اليمن.

وقالت السفارة، في بيان لها، "بجهود من الأشقاء في السعودية والسفارة السعودية في السودان ولجنة الطوارئ اليمنية تم إجلاء عدد 450 من الرعايا اليمنيين من ميناء بورتسودان، على متن سفينتي الرياض وأبها إلى ميناء جدة الإسلامي".

وأوضحت السفارة أنه من المتوقع وصول الرعايا اليمنيين إلى جدة مساء هذا اليوم في طريق عودتهم إلى اليمن.

وتوجهت السفارة اليمنية في السودان، بالشكر لكل الجهود التي بذلت من "الأشقاء في السعودية والحكومة اليمنية ولجنة الطوارئ اليمنية وكل الذين بذلوا جهودا في ذلك".

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