سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة في الإسكندرية

تعرضت مناطق متفرقة من شرقي محافظة الإسكندرية، لسقوط أمطار متوسطة الشدة، قرب منتصف ليل اليوم السبت، استمرت لفترة وجيزة، سبقها نشاط ملحوظ لحركة الرياح، وذلك بالتزامن مع الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، دون أن يؤثر وذلك على حركة المرور.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت في بيان لها تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، حيث تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة صباحًا، مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية.