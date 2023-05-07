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19 مليون شخص شاهدوا مراسم تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا في المملكة المتحدة

د ب أ
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 4:18 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 4:18 م

أظهرت إحصاءات اليوم الأحد، أن أكثر من 18 مليون شخص في المملكة المتحدة شاهدوا مراسم تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا في ويستمنستر آبي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن المراسم التي شهدت تتويج تشارلز وكاميلا أمس السبت، بثت على مجموعة من القنوات.

ووفقا لنسبة المشاهدة التي أصدرتها منظمة " بارب" البحثية فإن 18.8 مليون شخص شاهدوا المراسم عبر 11 قناة وخدمة، وارتفع عدد المشاهدين إلى 30.4 مليون شخص عندما كان يتم تتويج الملك بعد منتصف اليوم.

ويشار إلى أن عدد المشاهدين لمراسم جنازة الملكة الراحلة إليزابيث في سبتمبر الماضي بلغ 26.5 مليون شخص.

ويذكر أن الملايين شاهدوا مراسم تتويج الملكة على شاشة التلفزيون في يونيو 1953، ولكن لا توجد إحصاءات محددة، مما يصعب من عملية عقد مقارنة مع إحصاءات مراسم تتويج تشارلز.


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